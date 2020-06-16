報稱遭性侵後失蹤　黑人維權女示威者被殺身亡

美國反警暴示威浪潮持續之際，佛羅里達州塔拉哈西市一名年輕的黑人女示威者，日前在社交網報稱遭一名中年男子性侵，其後人間蒸發，事件引起關注。她失蹤約一周後，警方上周六（13日）尋獲其遺體及另一名死者，並拘捕一名黑人男疑犯。

19歲黑人少女扎勞（Oluwatoyin Salau）是無家可歸者，一直活躍於「黑人的命也是命」的示威活動，爭取為被警暴致死的黑人伸張正義。她於本月6日最後現身於塔拉哈西市內一間圖書館，同日她曾在Twitter發文，指自己當日準備前往一間曾尋求庇護的教堂，取回一些私人物品，一名黑人男子提出載她一程，並提供她休息的地方，惟其後遭對方帶回家性侵。

扎勞之後再沒有於社交網更新自己的情況，從此人間蒸發。警方接報後展開調查，至上周六晚在該市東南部地區、即扎勞最後現身地點的數公里外，發現她及另一人的遺體。另一名死者是75歲白人老婦西姆斯（Victoria Sims），她是退休人士協會（AARP）的長期義工，自上周四（11日）開始失蹤。

警方周一（15日）公布事件，表示已拘捕49歲黑人男子格萊（Aaron Glee），懷疑他與兩宗命案有關，正循謀殺嫌疑展開調查。警方暫未證實扎勞在社交網談及遭性侵的說法是否屬實，也未知格萊是否她所說的侵犯者。法庭文件顯示，格萊上月30日曾因毆鬥致他人受傷被捕，翌日獲保釋放行。