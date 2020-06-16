美警殺黑人：被批暴力執法　紐約市解散反犯罪小隊

面對改革警隊的聲音日益增加，美國紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）周一（15日）宣布，解散涉及多宗警暴的反犯罪部隊「便衣小隊」（plainclothes），受影響約600名警員會重新編配職務。

「便衣小隊」主要負責打擊犯罪活動、處理槍擊案及投訴，包括截獲非法槍械，惟其侵略性的執法策略備受爭議。謝伊當日與警隊高層會面後作出上述決定，指紐約警隊「截停搜查」（stop-and-frisk）的時代已經過時，「便衣小隊」不能再適合目前更依賴情報、科技、數據打擊罪行的警隊，並形容今次是紐約警隊管理這城市的重大變化。謝伊續指，約600名「便衣小隊」的成員將分配新職務，一支獨立的反犯罪部隊將會在運輸部運作，警員將繼續進行監視、緝毒等工作。

國內的反警暴示威持續，在華盛頓州西雅圖，示威者佔領街頭建立「自治區」，至今已經一個星期。西雅圖警方發出內部電郵，指除了槍擊或致命事故外，否則不會回應示威區內的報警；惟警長其後強調西雅圖沒有被佔領，會回應每個地區的求助個案。另外，美媒形容佔領區氣氛和平，民眾進行不同活動自娛，沒有暴力示威。