特朗普競選集會恐播疫　俄克拉何馬州促改戶外舉行

美國將於11月迎來大選，俄亥俄州州務卿拉羅斯（Frank LaRose）周一（15日）表示，將向州內所有選民發出不在籍投票的申請。總統特朗普計劃於本周六在俄克拉何馬州塔爾薩舉行競選集會，但專家指集會恐增加新冠病毒傳播風險。

拉羅斯表示，將於9月勞動節時，向州內780萬名登記選民寄出大選的不在籍投票申請；選民亦可申請郵寄投票。這項措施涉及的150萬美元（約1170萬港元）費用將由聯邦基金承擔。該州早前因應疫情，曾一度延遲初選並把大部分改為不在籍投票。

特朗普將於本周六在塔爾薩一個可容納1.9萬人的體育館舉行競選集會。但專家指出，新冠病毒在室內的傳播機率比室外高；哈佛大學全球衞生研究所所長杰哈（Ashish Jha）直指，特朗普的集會對參加者來說極度危險。

俄克拉何馬州州長斯蒂特表示，已要求特朗普競選團隊考慮在更大的戶外場地舉行集會。民眾若要參與該集會，須在特朗普的競選網站上登記，並於登記時勾選一份免責聲明，列明民眾若因參與集會染疫，不得向特朗普追究。