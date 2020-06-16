甘迺迪二戰負責指揮掃雷艇　紐約河沉沒近50年後挖出

甘迺迪（左圖）曾指揮的PT-59掃雷艇沉沒多年，其殘骸近日被挖出。

美國已故前總統甘迺迪在二次大戰期間，曾任一艘掃雷艇的指揮官，並在太平洋的島嶼救走被日軍圍困的美軍同袍。該艘掃雷艇在戰後輾轉出售，最後於上世紀70年代廢棄後沉在紐約哈林河。紐約市政府近日進行防波堤工程，意外發現該艘沉沒近50年的軍艦殘骸，並於近日撈起讓它重見天日，稍後將安置到博物館展覽。

大紐約交通運輸管理局（MTA）官員表示，防波堤工程人員在挖掘哈林河時，挖到軍艦殘骸，他們請教考古歷史學家後，證實是二戰時的掃雷艦「PT-59」。專家指甘迺迪於1943年10月起獲任命為該船船長，1944年11月，甘迺迪領導PT-59在太平洋所羅門群島的舒瓦瑟爾島，救走10名美國海軍陸戰隊員。

二戰後，國防部把PT-59當剩餘物資出售，該艇之後主要出租作釣漁船之用，其後兩度易名。至上世紀70年代，一名叫伯克（Redmond Burke）的男教師買下該艇。伯克當時不知艇的來歷，直至其學生為他翻查資料，始得知該船原來極具歷史價值。伯克曾向收藏甘迺迪物品的人放售，但最終無法成交；他其後放棄該艘艇，並將它沉在哈林河。

MTA官員表示，他們已聯絡位於波士頓的甘迺迪總統圖書館暨博物館，稍後會將PT-59的殘骸放於該館展覽。現年80歲的伯克對PT-59重見天日感安慰，稱終於讓它得到應有的尊重。