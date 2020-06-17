新冠肺炎：公開試因疫情取消　7常春藤大學不需報讀者交成績

受新冠肺炎疫情影響，作為美國大學入學試的兩項公開試考期一而再、再而三被取消，當地不少大學有見及此，已不需要申請明年入學的學生提交美國大學入學考試（ACT）或學術能力評估測試（SAT）成績，8間常春藤大學中，亦有7間採取同樣措施。

哈佛大學是最新一間不會要求明年的本科生申請者提交ACT或SAT成績的常春藤大學，其理由是「在安排考試方面存在難以克服的挑戰」。該校周一（15日）稱：「新冠病毒疫情和經濟情況，引致前所未有的不確定性和焦慮，在這種情況下，我們希望能盡我們所能提供幫助。」該校第一輪申請入學的截止日期是11月1日，目前還沒有改變截止日期的打算，但預計第一輪申請的人數會減少。

事實上在較早之前，布朗大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學、達特茅斯學院、賓夕凡尼亞大學和耶魯大學這6間常春藤大學，已暫時不把ACT及SAT成績列為入學要求，為期一年，報讀者可自願呈交這兩項考試的成績。普林斯頓大學目前仍然要求報讀學生呈交ACT及SAT成績。