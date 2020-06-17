新冠肺炎：豬肉商堅持開工　4月對華出口急增惹質疑

在新冠肺炎疫情下，美國多間豬肉公司向政府游說要求工場繼續營運，否則導致市面的肉類嚴重短缺。《紐約時報》周二（16日）報道，大型肉類供應商史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）及泰森食品（Tyson Foods），在疫情下出口到中國的豬肉創3年新高。外界分析指，上述公司之所以堅持營運，是要顧及中國市場，並無理會疫情的危機。

綜合標普智匯、美國農業部，以及美國肉類出口聯會的數據顯示，史密斯菲爾德食品在4月向中國出口9170噸豬肉，數字創3年新高。泰森食品同期向中國出口1289噸豬肉，數字是2017年1月以來新高；全美在4月一共向中國出口12.9萬噸豬肉。美國過去約25%至27%的豬肉出口到外國，但今年頭4個月因應中國需求，出口急升至32%。

報道指，史密斯菲爾德食品自2013年被中國企業收購，雖然公司未有公開強調，繼續營運工場可以保護對外國出口的長期投資。美國非政府組織「Food & Water Watch」成員康寶（Tony Corbo）質疑肉類公司要求工場繼續營運時，沒有交代全部事實，指「那些肉類公司原來不是供應不足，而是供應都出口了。」

史密斯菲爾德食品回應指，4月出口的豬肉早於疫情爆發前的數月已完成處理，出口的多是美國消費者沒有興趣的部分，例如豬腳、豬鼻等。泰森食品則解釋自去年10月，出口到中國的豬肉只佔整體生產3%。

報道分析指，中國需要進口大量進口全豬，意味加工的步驟更少，容易讓廠商賺取收益。另外，美國豬肉商在中國的影響下亦改變飼養模式，由於中方禁止豬農向豬隻餵食俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺（Ractopamine），美國豬農亦相繼棄用。