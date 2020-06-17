CIA最大洩密案　黑客團隊安全措施不足肇禍

美國中央情報局（CIA）於2016年發生大規模洩密案，民主黨參議員懷登（Ron Wyden）周二（16日）公布的一份CIA內部調查報告指，當局未有採取足夠安全措施，以及工作人員未能從其他洩密案吸取教訓，是導致案件發生的部分原因。

CIA前僱員舒爾特（Joshua Schulte）於2016年涉嫌盜走洩密案中的大量黑客工具，其後將情報提供給爆料網站「維基解密」，後者於2017年向全球披露逾8000份文件，其中涵蓋核心武器文件「Vault 7」（第7號保險庫），是CIA歷來最大規模的洩密案之一。

上述報告由CIA「維基解密工作小組」撰寫，指CIA的黑客團隊致力於製造無法追蹤的黑客工具，用以盜取外國政府機密。該團隊及相關監督者只專注於開發尖端網絡武器，未曾花精力保謢這些工具，甚至無採取監測資料存取者等基本安全措施，以致機密文件遭人盜竊。報告指，失竊的資料容量高達34TB，相當於22億頁文件。

報告總結，在2016年洩密案發生之前，美國前士兵曼寧和CIA前特工斯諾登已因洩露政府機密引發軒然大波，在兩人的前車之鑑下，CIA本應加強安全意識，結果未能做到。