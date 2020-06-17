涉10年間殺13人姦逾50人　「金州殺手」擬認罪以免死刑

美國加州一名稱為「金州殺手」的連環殺手於上世紀70至80年代，殺害13人並强姦逾50人，潛逃40年於2018年被捕。執法部門消息周一（15日）指，現年74歲的疑犯將在本月29日認罪，換取免於死刑，預計8月中被判終身監禁。

迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）為前警員，在1976至1986年間作案無數，包括持械行劫、強姦及謀殺等。調查人員在2年多前暗中收集其DNA樣本，發現「金州殺手」其中一宗入屋強姦案的作案人正是迪安杰洛，最終將其繩之於法。

6縣地方檢查官一直尋求判處死刑，而受害人的家屬有權就決定刑事案件和和涉事犯人的結局。檢查官指，此判刑決定是事先與幸存者商議，於2周前作出。其中一名受害人的家屬表示，支持迪安杰洛獲判處死刑；但對於判其終身監禁不獲保釋的決定亦完全支持。

據指，預計單單宣讀迪安杰洛的控罪便要一整日，審訊將數天，每名受害人或其親屬可透過視像或書面質詢迪安杰洛。由於受疫情影響以及考慮到受害人和旁聽人數，審判地點尚待公布。