美警殺黑人：反警暴浪潮下　各地警隊爆離職潮

美國黑人男子弗洛伊德被警員跪頸殺死，引發全國反警暴示威浪潮，期間又出現其他警暴事件，改革警隊的呼聲隨之而起，各地警隊備受壓力，在多種不同原因之下，出現集體離職潮。

在風波的爆發地明尼亞波利斯，有7名警員已經辭職，另有至少6人正計劃離開。當地警察局第3分局被示威焚燒，有報道指，一些警員對市長決定棄守第3分局表示失望，感到缺乏支持意興闌珊，也有人抗議同袍沙文暴力執法導致弗洛伊德死亡，而恥與為伍，上周14位警員發表聯署公開信，稱：「沙文愧為人類，剝奪了弗洛伊德的尊嚴跟生命，這不是我們的樣子。」

在亞特蘭大市，上周五（12日）黑人青年布魯克斯疑似醉駕拒捕後，遭警員擊斃，再引發一輪示威，亞特蘭大警察局長希爾茲辭職，開槍警羅爾夫遭革職，另一警員布朗桑調任行政職務。事件發生後，該市截至本周二（16日），已有8位員警辭職。

在南佛羅里達州，哈倫代爾海灘警察局目前已有10位警官從特警部隊（SWAT）辭職，他們主因是不滿警隊制度犧牲應有配備與訓練，加上「政治化」情勢讓工作受限；他們也不滿該隊指揮官基尼奧內斯（Sonia Quinones）單膝下跪支持反警暴示威潮的舉動。

在紐約州水牛城，有兩名警員本月初在示威現場大力推倒一位75歲患癌白人老翁，令他後腦着地，當場頭破血流，兩名涉事警員被停職。有57名水牛城警員認為涉事警員只是執行命令，不滿當局將他們停職，決定退出應急部隊，但未有辭職。