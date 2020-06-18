被索用戶資料數量激增　Google及Fb成美政府監控工具

一項調查顯示，美國政府向互聯網巨擘Google及社交網站Facebook索取用戶資料的請求，在過去幾年間激增數倍，這些互聯網業界的巨企儼然成為美國政府的監控工具。

電郵加密技術公司ProtonMail的一份報告指出，美國政府自2010年至今，向Google索取用戶資料的請求增加了5.1倍，向Facebook的同類請求，則自2013至今增加了3.63倍。

自斯諾登事件之後，美國國會在2015年通過了《美國自由法》（USA FREEDOM Act），禁止國家安全局（NSA）大量收集互聯網用戶的資料，但該法沒有禁止私人公司這樣做；於是，NSA就轉為以國家安全為由，向外國情報監控法院（FISA）提出申請，從Google及Facebook這類收集了大量互聯網用戶資料的公司索取資料。公司雖然有權拒絕交出資料，但面臨法律訴訟及罰款的風險。

ProtonMail的公關經理肖恩（Edward Shone）表示，政府利用私人公司作情報來源不足為奇，但其規模之大則令人關注。