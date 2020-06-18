美警殺黑人：亞特蘭大黑人遭射殺　警員被控謀殺等11罪

美國喬治亞州亞特蘭大黑人男子布魯克斯被白人警員開槍擊斃案件，地方檢察官周三（17日）起訴兩名涉事警員，以重罪謀殺等11項罪起訴開槍、已被解僱的前警員羅爾夫（Garrett Rolfe），一旦罪成可被判終身監禁或死刑；另一名警員布朗桑（Devin Brosnan）則被控嚴重襲擊等3項控罪。

地方檢察官霍華德（Paul Howard）在記者會中指，布魯克斯當時沒有對警員構成立即性的死亡威脅，但羅爾夫依然用腳踢他身體，對方倒地2分鐘後仍沒有提供醫療援助。霍華德補充，在死者掙扎求存之際，與羅爾夫同場的布朗桑站在他的肩膀上，起訴他嚴重傷害罪等3項罪名。霍華德又指，布朗桑與檢察官合作，並以證人的身份作證，更稱今次是40宗同類案件中第一次有警員主動作證。

死者家屬的代表律師歡迎檢察官的起訴決定，但指起訴只是取得公義的第一步，事件仍未完結。布魯克斯上周在車內睡着，阻礙一間快餐店供顧客停車購買食物的車道。上述兩名警員到場，發現布魯克斯未能通過酒精測試，進行拘捕時佢激烈掙扎逃離，之後將他擊斃。