遭拜登炮轟向疫情投降　特朗普反批煽動恐懼

美國大選將至，新冠肺炎疫情續成選戰焦點議題。民主黨的總統參選人拜登周三（17日）火力全開，炮轟競逐連任的總統特朗普在疫情中自詡「戰時總統」，但毫無責任心及領導力，向病毒「投降」，為了選情利益而令人民陷入風險。特朗普陣營則反擊指，特朗普政府全力抗疫之時，拜登所做的只是煽動恐懼，希望美國衰敗。

拜登前往屬搖擺州的賓夕凡尼亞州拉票，他發言時稱︰「特朗普試圖塑造戰時總統的形象。與其他戰時總統不一樣，他不承擔責任，也缺乏領導力。他現在根本在鬥爭中投降。」拜登又指，美國人民抗疫取得的進展，可能會因為特朗普缺乏興趣而倒退。他又狠批，特朗普一心想盡快重啟選戰拉票，將人民置於險境。

特朗普競選團隊的發言人則反擊︰「特朗普總統正與全國的州長聯合起來，在公共及民營領域動員了自二戰以來的最大資源。但拜登只是坐着旁觀，煽動恐懼和希望美國衰敗。」美國疫情未平，但各州目前正陸續重開；在公共衞生官員反對下，特朗普計劃於周六（19日）於俄克拉何馬州，舉行3個月以來首場造勢大會。

美媒指，拜登素來有攻擊特朗普的領導能力，但周三的批評則分外尖銳。分析認為，拜登有意乘民調領先的優勢，對抗特朗普企圖借助民粹勢力而連任的方法。周三的最新民調顯示，拜登支持度領先特朗普13個百分點；但認為特朗普經濟政策更佳的選民有43%，多於拜登的38%。