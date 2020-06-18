朝持續構成異常威脅　特朗普延長制裁一年

兩韓關係急轉直下，美國總統特朗普周三（17日）認為北韓持續帶來「異常及非比尋常」的威脅，宣布延長對北韓的制裁一年。半島局勢風起雲湧之際，北韓核問題六方會談南韓團長李度勳周三抵達美國華盛頓，預計翌日與華府官員見面，討論半島局勢。

特朗普向國會發通知，指他繼續執行2008年6月頒布「針對北韓的國家緊急狀態」的《13466號行政命令》，又指朝鮮半島的核變裂材料存在擴散風險，北韓政府的行動及政策破壞美國國家安全、外交政策及經濟。

特朗普在另一封致函國會的信件提到，北韓的核武與彈道導彈發展計劃繼續構成「異常」威脅，而朝方的舉動與政策破壞朝鮮半島的穩定，並危及在當地美軍、盟友及貿易夥伴的安全。

另一邊廂，李度勳周三抵達華盛頓展開訪美行程，預料周四與常務副國務卿比甘及國家安全顧問奧布賴恩會面，南韓外交部未有回應事件。

另外，美國中央情報局前分析師泰利（Sue Mi Terry）周三在華盛頓智庫的一場研討會上指，平壤迫切希望通過一系列「挑釁」行為，修補其受到新冠病毒疫情嚴重打擊的經濟。她又認為兩韓之間的摩擦將繼續升級：「這只是個開端，相信在美國大選前後，北韓還會有大動作，為可能發生的美朝對話尋求籌碼。」

即上「半島局勢」專頁