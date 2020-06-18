博爾頓新書爆特朗普漠視人權　白宮申緊急禁令阻出版

美媒周三（17日）披露美國前國家安全顧問博爾頓即將出版的新書內容，書中大爆總統特朗普維護涉殺害美媒記者的沙特阿拉伯王儲、支持中國興建新疆再教育營、不欲插手香港示威風波等。時值美國大選季，特朗普指摘博爾頓是大話精，白宮則以國家安全為由，周三再度入稟法庭，申請緊急禁制令煞停該書出版。出版商則指新書已發行至全球，華府的政治舉動只會是徒勞。

博爾頓原為華府強硬「鷹派」人物，去年因與特朗普屢生分歧，終被對方辭退。博爾頓離開白宮後，多次批評特朗普，更計劃下周二（23日）出版新書《事發房間：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯）爆料。司法部周二（16日）已為此提出民事訴訟，阻止博爾頓出版回憶錄，但未有申請禁制令。當局翌日加強行動，緊急向法庭申請臨時禁制令。

司法部的訴狀指，博爾頓的新書內容包含機密內容，指控他在完成國家安全審視前，就企圖出書是「為了牟利，計劃散布機密情報」。訴狀要求法庭採取行動，「防止該原稿向世界公開，對造成國家安全造成損害」。新任國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）周三亦發聲明批評，博爾頓未獲授權地公開機密將危害國安，威脅情報機關依賴的情報來源和方法。

博爾頓新書的出版社西蒙‧舒斯特（Simon & Schuster）則反駁︰「政府今晚的行動只是出於政治動機的徒勞之舉。數以十萬計的《事發房間》已經發行至全國以至全球。政府所要求的法庭禁令將不會有任何成果。」出版社此前將該書宣傳為「特朗普不想你讀的一本書」，指書中揭示了特朗普「不連貫、散漫的決策過程」。

美媒周三披露該書部分內容，顯示博爾頓在書中指，去年六四事件30周年之際，特朗普拒絕由白宮發出聲明，又記錯六四是發生在15年前。書中轉述特朗普評論六四事件稱︰「有誰在乎？我正試着達成（貿易）協議，不想理其他。」書中又指，特朗普評論香港示威風波稱︰「那是件大事，我不想捲入。我國也一樣有人權問題。」

特朗普接受霍士新聞訪問時回應，自詡「無人比我對中國及俄羅斯更強硬」，又指自己透過關稅，從中國賺取數以十億美元計的巨款。他批評博爾頓出書明顯是違法，又稱︰「他是個棄子，我已給過他機會。」