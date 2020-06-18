司法部倡撤Google等科企保障　為平台有害內容負責

根據美國現行法例，網絡服務供應商毋須為第三方使用者的言行負法律責任。司法部周三（17日）提案，要求國會立法撤銷Google及Facebook等網絡巨擘多年來因為該項法例而享有的保障，從而迫使網絡企業承擔更多監管其平台內容的責任。

司法部的立法提案，旨在要求科企正視其平台上的違法內容，如剝削兒童、恐怖主義、網絡起底跟蹤等，同時增加企業處理違規內容手法的透明度。司法部長巴爾稱︰「這些改革是為了確保這些平台有適當地處理非法及濫用的內容，同時繼續保障互聯網有生氣、開放及具競爭力。」

美國總統特朗普早前已表明，有意「撤銷或修改」保障社交網免責的《通訊規範法案》第230條。美國分析指，華府此舉代表了特朗普政府與Twitter、Google和Facebook等大型科技企業之間持續不斷的衝突升級。司法部今次的立法提案尚需交予國會表決通過。

另一方面，Google在澳洲亦再惹爭議。澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）周四（18日）初步指，Google以21億澳元（約112億港元）收購可穿戴健身設備廠商Fitbit的計劃，將損害數碼廣告及健康設備市場的競爭。ACCC指，Google收購Fitbit後可取得用家的健康資料，令競爭對手難以進入市場，亦鞏固其龍頭地位。Google及Fitbit分別拒絕及未有回應。

Google YouTube 醜聞不絕：