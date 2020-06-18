北約歐洲盟國反對撤駐德美軍　波蘭有意接收

美國與北約就軍費分攤問題起分歧，美國總統特朗普日前下令縮減駐德美軍。美媒引述外交官員指，北約的歐洲盟國周三（17日）在視像會議表明反對，指美歐同樣需要有美軍派駐德國，否則或令俄羅斯等潛在對手認為雙方合作關係轉趨薄弱。波蘭官員同日則指，如果美國撤走駐德美軍，波蘭可代為接收該批駐軍。

《華爾街日報》周三引述北約秘書長斯托爾滕貝格及外交消息報道，由於駐德美軍議題敏感，北約各與會者未有正面討論該問題。美國防長埃斯珀則提及美國對歐洲盟友的承諾，強調會就美軍計劃向盟國作諮詢。美國國防部未有回應報道。斯托爾滕貝格會後指，北約成員同意了一系列抗衡俄羅斯建設新核導彈的軍事及政治合作措施。

斯托爾滕貝格及歐洲官員近日指出，美國在歐洲駐軍對美國有利，例如可透過鞏固歐美關係，將美國勢力擴展至中東及非洲。他又表示，有游說美國在波蘭等歐洲國家加駐兵力。斯托爾滕貝格指，周二（16日）曾對特朗普稱︰「美軍駐歐洲，不只對歐洲有利，也對北美和美國有利。」

正在競逐連任的波蘭總統杜達，則明言會爭取更多美軍派駐波蘭。杜達的高級幕僚什切爾斯基（Krzysztof Szczerski）表示，該國正與美國緊密對話，務求令美國不會減少在歐洲整體的駐軍兵力。