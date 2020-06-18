阻中俄控制太空　五角大樓公布防禦戰略

中俄軍事勢力擴大之際，美國國防部周三（17日）公布全新的「防禦太空戰略」，目的是阻止中國及俄羅斯控制太空，並會尋求盟友協助。

總統特朗普去年12月宣布成立太空軍後，國防部首次發表戰略文件。文件提到，由於中國及俄羅斯發展、測驗及部署反制太空的能力，兩國是最大的戰略威脅。中俄武裝化太空，意味會減少美國和盟友的軍事效能，挑戰美方在太空行動的自由。戰略文件亦強調美國致力維持在太空的優勢，尤其保護軍方、緊急服務、交通、甚至是金融服務依賴的全球定位系統（GPS）衞星。

負責太空政策的國防部副助理部長基泰（Steve Kitay）表示，中俄發展用於干擾及網絡攻擊的工具以直接威脅美國衞星，例如電磁武器及反衞星導彈。對於俄羅斯計劃試射重型運載火箭、發展新型洲際彈道導彈，基泰回應道：「我們仍然領先他們（中俄），但他們發展這些技術的能力絕對讓美方處於危險之中。」

戰略文件亦提及在太空發動核攻擊的可能性，基泰稱雖然沒有大氣層的太空可以阻止燃燒，但引爆核武會產生強大的電磁電荷，摧毀其周圍所有衞星的電路。