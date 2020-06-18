俄轟炸機1周第2次　飛近阿拉斯加懾美

美俄「轟炸機角力」近日有升級迹象，俄羅斯事隔一周後再派出戰略轟炸機編隊，飛入美國阿拉斯加州防空識別區，遭美軍隱形戰機攔截，雙方在空中短兵相接。巧合的是，美軍在當地部署的戰略轟炸機特遣隊，不久前才演練攔截任務「熱身」。

北美空防司令部周三（17日）表示，俄軍轟炸機編隊分兩批進入阿拉斯加州防空識別區，首批編隊由2架圖95戰略轟炸機、2架蘇35戰機及1架A50空中預警機組成，餘下編隊由2架圖95與1架A50組成。在KC135空中加油機及E3空中預警機支援下，美軍F22隱形戰機兩度攔截；俄機沒有飛入美國領空，最近距離阿拉斯加州59公里。

美軍指這是俄國軍機今年第8次，飛入阿拉斯加州或加拿大防空識別區，又指就算面對新冠肺炎疫情，北美空防司令持續監視來自北方的威脅，並全天候保護國土。俄軍4架圖95上周三（10日）也飛入阿拉斯加州防空識別區，並遭美軍戰機攔截。

俄羅斯國防部證實事件，並發放轟炸機與美軍戰機空中近距離對峙的片段，指轟炸機從楚科奇自治區及阿穆爾州地區出發，前往楚科奇海、白令海、鄂霍次克海及北太平洋的國際水域巡航；飛行任務長達11小時，並嚴格遵守使用空域的國際規則。

美軍周日（14日）在阿拉斯加州部署3架B52H戰略轟炸機，執行印太地區轟炸機特遣隊任務。北美空防司令部周二（16日）透露，轟炸機周日與F22及加拿大CF18戰機在博福特海演練攔截，展示部隊在北極投射防禦力量，並有能力保護美加兩國。

另一邊廂，美國海軍神盾驅逐艦波特號周三駛入黑海，執行海上安全行動，以及加強地區海上穩定、與區內北約成員國及夥伴國的聯合戰備狀態和海軍能力。俄羅斯國防部表示，南部軍區正追逐波特號的動向，準備適時回應區內可能發生的事件。