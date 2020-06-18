南極洲神秘化石　證屬已絕種海洋爬蟲類軟殼蛋

一個古生物學家團隊周三（17日）在科學期刊《自然》發表報告，指他們經生物及化學分析後，證實一個約10年前在南極洲出土、貌似「漏氣足球」的化石，其實是現已絕種的海洋爬蟲類於6800萬年前產下的蛋，或屬於滄龍科。研究人員指，該蛋蛋殼柔軟，是有史以來發現最大的軟殼蛋。

該化石約28厘米乘18厘米大，2011年由智利國家自然博物館科學家羅杰斯（David Rubilar-Rogers）與智利大學的學者，在南極洲西摩島（Seymour Island）海岸發現，之後一直收藏於博物館內。羅杰斯等人對它究竟是甚麼茫無頭緒，直至前年一名地質學家指化石可能是凹陷了的蛋，他們遂與美國德州大學奧斯汀分校古生物學家勒讓德爾（Lucas Legendre）一起着手研究。

勒讓德爾等透過顯微鏡，發現該化石內有數層膜狀物痕迹，證實它是蛋。他們起切以為是恐龍蛋，由於在南極洲生活的恐龍都較細小，不可能產下如此大的蛋。而且恐龍蛋殼都是堅硬的，這隻蛋的結構反而與現時的蛇或蜥蜴等卵胎生爬蟲類，在分娩出小動物後才形成薄而軟的殼近似。

由於化石內沒有動物骨頭，無法研究它是屬於哪種生物，研究人員於是將259種現存的爬蟲類動物樣本與化石比較，最後認為化石是已絕種的海蛇或海蜥蜴的蛋，或與6600萬年前絕種的滄龍科有關。