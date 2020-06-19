美國務院官員：夏威夷會談上　中方態度不情願

中美關係轉趨緊張之際，美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪，周三（17日）在夏威夷檀香山進行歷時6個小時閉門會議，是兩國自1月以來的最高級別會談。但在會後一天，有美國國務院高級官員指摘中方在會上的態度「並不情願（not forthcoming）」，對此感到失望。

美國國務院亞太及太平洋事務助理國務卿史迪威（David Stilwell）周四（18日）與記者會面時稱，儘管中方在會上非常清晰地表示會履行中美貿易協議的承諾，但在幾個令中美關係跌至新低點的問題上毫無寸進。

史迪威不肯指明在夏威夷討論的事項上雙方存在哪些爭議，僅表示美方希望給予中方「外交空間」在幾個問題上改變路線；然而他又指中方總是在兜圈子。這些問題包括新冠疫情、人權、中國的對港政策、中印衝突等等。

史迪威稱談及這種種問題時，中方的態度「不能被形容為情願」，又指中國外交部對該會議的描述「非常片面、刺耳和不現實」。

史迪威指出，蓬佩奧向中方清楚表明，兩國的關係應「更為互惠互利」，又建議世界靜觀北京的今後幾個星期的行動是否顯示出他們明白這個訊息。史迪威又指，組織今次會議是「幫中國明白到他們的行動是事與願違的，他們需要再評估他們的方向。」

在新冠肺炎疫情上，史迪威稱蓬佩奧仍強調，中方需要公開這場在武漢開始爆發的疫症所有相關的數據和資料。而在軍備控制談判上，蓬佩奧重申除非中國參與談判，否則美國與俄羅斯的核武控制協議就會到期失效。中方到目前為止仍然無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」，史迪威稱美方鼓勵中方參與，「以防止出現不幸的結果」。