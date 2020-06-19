强迫兒子飲7公升水致死　科羅拉多州夫婦被控謀殺

美國科羅拉多州一對夫婦涉嫌强迫11歲兒子，在未有進食的情況下於4小時內飲7公升水，兒子其後因為水中毒死亡。警方本周二（16日）發出拘捕令後兩人自首，將被控以一級謀殺、虐待兒童等多項罪名。

死者扎卡里（Zachary Sabin）有遺傳性泌尿問題，所以晚上會穿上尿片。檢察官指，父親薩賓（Ryan Sabin）與後母塔拉（Tara Sabin）在3月10日晚發現扎卡里尿液呈深色且氣味濃，因此强迫他多喝水。

薩賓聲稱，扎卡里當時只喝少許水，但把水嘔吐出來，原因是他飲水太慢導致空氣進入胃部；他於是叫兒子一口氣喝下所有水，然後打嗝。扎卡里因此而發脾氣，薩賓承認曾經踢他，之後把他放在床上，以為他安好。可是，薩賓在翌日凌晨發現兒子在床上吐白沫及血，於是便報警求助，警員到場後呼叫救護車增援。

驗屍官裁定扎卡里死因為水中毒，並表示其左眉毛及前額染有血迹；頭部、手部、脛部及臀部均有瘀傷。書面供詞上指，扎卡里與其餘5名兄弟姐妹曾受虐待。薩賓承認曾踢扎卡里，亦曾將他抱起摔到地上，導致其頭部受到撞擊。目前二人未有聘請律師，受審日子尚未公布。