傳下月返英解鄉愁　哈利梅根申請商標受挫

英國哈利王子與妻子梅根宣布淡出英國王室後，據報已與不足一歲大的兒子阿奇移居至美國洛杉磯。美國雜誌周三（17日）引述消息指，哈利夫婦有意在下月中旬重返英國，一解哈利的思鄉之情。英媒另披露，哈利夫婦計劃成立的「Archewell」慈善基金會，因為未完成文件及繳費，商標申請未獲美國專利商標局批准。

美國雜誌Life&Style引述消息人士指，哈利和梅根遷出英國王宮後，感覺猶如飄泊，哈利因而非常對英國鄉郊思鄉情切。但消息指，哈利夫婦下月返英將不會長期停留，料將逗留1至1.5個月。澳洲雜誌New Idea則引述消息指，哈利眼見美國近日示威衝突不斷，認為當地並非適合兒子成長的環境。據報，兩人所住的高尚住宅區附近，亦有打鬥、投擲煙花等情況。

另外，英國小報《太陽報》周三亦報道，哈利夫婦為其新慈善基金會申請「Archewell」商標時，因未在文件上簽名及未繳費用，加上申請「太模糊」，而被美國專利商標局駁回申請。但亦有報道指，商標申請程序照常亦難次可一次過就成功，故其申請未必已告失敗。

英國王室早前認為，哈利和梅根淡出後不應再用「王室」銜頭，故兩人改為成立以阿奇名字作靈感之一的「Archewell」基金會，以取代原有「薩塞克斯王室」品牌，未料另起爐灶之路再受挫。