美警殺黑人：非裔女助理國務卿辭職　軍方查監視示威問題

美國黑人遭白人警員「跪殺」，引發種族歧視爭議及全國反警暴示威。美國國務院非裔女助理國務卿泰勒（Mary Elizabeth Taylor）不滿總統特朗普的處理手法，周四（18日）決定辭職。國務院回應稱不會評論「私人問題」。

年僅30歲的泰勒是首位擔任助理國務卿的黑人女性，亦擔任該職的最年輕一人。她寫給國務卿蓬佩奧的辭職信中指出，特朗普圍繞種族不公義及美國黑人問題上的言論和行動，違背她的個人核心價值和信念，故決定遵循良知辭職。

美媒報道指，泰勒在黑人弗洛伊德被「跪殺」後的6月3日，曾向國務院的同事表示「她感到心碎，需要無盡的時間療愈」。她形容此事是「可怕的謀殺」，又指近日黑人被殺事件震動國家的核心，同時向因事件受傷害的同事表示支持。

另外，美國空軍監察長正調查國民警衞軍，近日是否在多個城市的反警暴示威中，使用RC26偵察機監視示威者。發言人周四表示，空軍部長巴雷特與防長埃斯珀討論後決定展開調查，暫不會透露詳情。國防部官員早前告知國會，軍事情報機構沒有參與監察示威者。