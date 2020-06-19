67%選民斥分化美國　特朗普改口提與拜登辯論

美國大選選戰轉入直路，競逐連任的總統特朗普陣營周四（18日）向對手、民主黨候選人拜登叫陣，要求無黨派的總統辯論委員會舉辦第四場總統候選人辯論。而美媒最新民調顯示，包括63%共和黨人在內的大部分美國人認為美國正走在歧途，67%人認為特朗普正分化美國。

特朗普的競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）稱︰「我們想要公平的辯論，我們想到盡快舉行大規模（辯論）。……參與的美國人愈多愈好，他們需要看清特朗普總統的成就和領導力，與拜登的劣績和昏昏欲睡有多大分別。」特朗普團隊指，因應新冠肺炎疫情而提出的郵寄投票措施，或令選民在首場辯論前就已作投票，故要求更早開始辯論。

有關要求一改特朗普團隊去年底有意縮減辯論的立場，拜登團隊已表明無意奉陪對方「過山車般多變的立場」，將按計劃參加原定的辯論日程。三場總統選舉辯論的首場將於9月29日於印第安納州聖母院大學舉行。

另外，被視為熱門之一的參議員克洛布赫爾（Amy Klobuchar），周四日表明無意成為拜登副手，認為拜登在此時應挑選有色人種女性作副手。

美聯社公共事務研究中心的最新民調則顯示，大部分美國人均認為國家正走在歧途；另有約67%人，包括37%共和黨人，認為特朗普正分化美國；亦有54%美國人認為特朗普處理反警暴示威時，令情況惡化。調查顯示，只有24%的人認為國家處於正軌，亦只得37%人認為特朗普處理疫情得宜，比率均較此前調查為低。