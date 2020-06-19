美警殺黑人：特朗普認國內有種族問題　自詡為非裔貢獻多

美國黑人弗洛伊德之死引發全國反種族主義浪潮，總統特朗普周四（18日）在《華爾街日報》的訪問中，坦言美國存在系統性的種族主義，強調無論如何都要減少或消滅種族主義。他又自誇自己為黑人社區貢獻良多，以及令紀念廢除黑奴制的六月節變得出名。

被問到美國是否存在系統性的種族主義，特朗普指他不希望美國發生這情況，但奈何現實世界的確存在，但強調會做任何事消滅種族歧視。他又吹噓自己為非裔社區貢獻良多，包括非裔美國人的失業率是史上最低、創造大量就業機會等。他亦對改善美國經濟和刑事司法體系中的系統性種族主義謹慎樂觀，希望佛洛伊德之死與其他警暴案暴露的種族傷口愈合。

有少數人在示威期間趁機縱火及搶掠，特朗普曾於Twitter表示「當搶掠開始，槍擊就會開始」，引起爭議。特朗普在訪問中說：「這個貼文是雙向的。第一，這情況可被視為威脅。第二，當市民開始搶掠，最後就會被槍殺，這通常是事實。但在一個政治正確的社會裏，這已經不是事實了。」

另外，每年6月19日的六月節是美國紀念廢除黑奴制度日子，特朗普將原定在該日舉行的造勢集會改期，指這樣做是尊重非裔美國人，又自誇很多人不知道六月節，但全靠自己才將這日子變得出名。