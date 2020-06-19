美警殺黑人：高露潔重新審視及改進「黑人牙膏」品牌

美國黑人遭白人警員跪頸致死，引發全球關注種族歧視問題。國際潔齒品牌高露潔-棕欖公司周四（18日）表示，正審視及改進旗下的中國市場牙膏品牌「黑人牙膏」（Darlie），是美國種族歧視風波下品牌最新一次的重新評估。

「黑人牙膏」是高露潔與合資夥伴好來化工公司旗下的中國品牌，包裝印有戴着大禮帽的微笑男子，創立初期的英文名稱是有貶低非裔意思的「Darkie」，包裝上的是非裔男子，雖然其後有所更改，但「黑人牙膏」一名仍然保留。高露潔發言人表示，公司在逾35年間努力發展該品牌，包括對名稱、商標和包裝的實質改變，現在正與夥伴合作審視及改進，包括品牌的名稱。

百事旗下的桂格燕麥公司日前亦宣布，將為「傑米瑪阿姨」（Aunt Jemima）牌糖漿和鬆餅粉改名和重塑品牌，該擁有130年歷史的品牌形象來自同名的非裔女子；大米品牌「本大叔」（Uncle Ben's）也開始審視及評估其非裔男子的品牌形象。

另外，維珍尼亞大學2個月前更改運動隊標誌，新設計是「V」字下面有兩把相交的軍刀，波浪形刀柄源自校園內的波浪牆，但該牆原為隔絕蓄奴而建。運動隊總監其後宣布，把刀柄改為平滑設計。