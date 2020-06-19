美警殺黑人：黑人報警反被捕壓頸亡　遺屬入稟索償

美國反種族歧視浪潮持續之際，再有白人警員涉濫暴導致黑人死亡的事件曝光。田納西州一名黑人男子去年涉非法入侵商店而被捕，但送到監獄拘留後遭警員壓頸制服在地近9分鐘，更疑被腳踩在身上，最終喪命。其遺屬近日入稟索償1000萬美元（約7800萬港元），但涉事警員否認犯錯。

事發在去年3月25日，患有妄想症的37歲黑人男子希金斯（Sterling Higgins）在便利店報警，指有人企圖劫殺他，警員到場後僅要求他離開。希金斯其後折返便利店，反被警員以涉嫌非法入侵拘捕，扣上手銬後送往奧拜恩縣聯合市的監獄。

期間希金斯嘗試逃走及表現失常，更拉扯一名女獄警的頭髮，男獄警斯波爾丁（Waylon Spaulding）在走廊壓頸制服他，警員奧斯本（Robert Orsborne）更疑似踩在他身上。希金斯其後昏迷送院，事發後約一小時終告不治。

驗屍報告指其死因是過量吸食冰毒，但亦提到其身上的傷勢。遺屬早前就希金斯的死，向奧拜恩縣、聯合市及4名在場警員提出民事訴訟。所有涉事警員否認犯錯，斯波爾丁稱當時因希金斯企圖向他們吐口水而出手制服對方，奧斯本則稱僅曾踩住希金斯的腳；田納西調查局亦認為4人毋須為希金斯的死負責。