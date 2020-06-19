新冠肺炎：單日新症創紀錄　加州強制戴口罩

美國累計226萬人感染新冠肺炎，病歿人數更突破12萬。加州周四（18日）新增4084宗病例，創下當地單日新高；州長紐瑟姆下令民眾在大部分室內公共場所必須戴口罩；若身處室外、但無法與他人保持1.8米社交距離，同樣要戴口罩。

加州周四錄得的新症逾半來自洛杉磯縣，紐瑟姆指即使衞生官員呼籲戴口罩可阻止病毒傳播，但很多人在公共場合仍不戴口罩；又稱科學已經證明戴口罩或遮蓋口鼻是有用，能保護四周身邊的人，並對維持商業活動及重啟經濟都至關重要。不過，他沒有闡明如何執行這命令，也沒有提及不遵守者面臨的處分。

雖然重災區紐約州及新澤西州的疫情受控，但全美至少20州的病例持續增加。華府「抗疫隊長」、過敏與感染疾病中心主管福奇認為毋須再進一步封鎖，但指國內出現「反科學偏見」的問題，民眾不信科學及權威，而科學才是事實。

另外，西北大學芬伯格醫學院就新冠病毒的基因組成發表初步研究，發現一種獨特的新冠病毒在芝加哥傳播，疑與中國早期爆發的病毒有直接關係。研究團隊分析約90人的病毒樣本後，近60%與紐約州流行、來自歐洲的病毒有密切關係、30%是芝加哥特有兼與中國有密切關係，餘下接近華盛頓州的病毒類型。

疫情重挫美國經濟，參眾兩院的共和、民主兩黨議員周四提案，計劃協助小型食肆設立1200億美元（約9360億港元）救助基金。眾議院民主黨人同日提出規模高達1.5萬億美元（約11.7萬億港元）的方案，以重建全國基礎建設。