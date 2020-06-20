新冠肺炎︰羅斯福號艦長求救被炒　海軍維持解職決定

美國海軍羅斯福號航空母艦上爆發新冠肺炎疫情，前艦長克羅澤因高調發信求救而遭署理海軍部長莫德利解職，事件演變成導致莫德利下台的政治風暴。海軍在4月下旬向防長埃斯珀建議，讓克羅澤復職；惟海軍在周五（19日）宣布，維持解除克羅澤艦長職務的決定。

美國海軍作戰部長吉爾代（Michael Gilday）與海軍部長布雷思韋特（Kenneth Braithwaite）周五在國防部簡報會公布，克羅澤將不獲復職，會被調派作其他職位。據報，克羅澤被解除艦長一職後，仍獲留在海軍。吉爾代4月就羅斯福號風波進行初步調查後，曾向埃斯珀推薦讓克羅澤復職，但其建議未獲即時接納。

吉爾代解釋，在進行更廣泛深入調查後，改變了原先支持克羅澤復職的主張。吉爾代與布雷思韋特均指，海軍在初步調查中未能正確地檢視羅斯福號風波。國防部發言人其後指，埃斯珀在聽取匯報後，表示相信海軍的調查屬全面且公正，其最終決定合理。

克羅澤早前因羅斯福號爆發大規模疫情，高調發信求救，結果遭解職，獲輿論廣泛同情及支持。克羅澤被解職後，莫德利登上羅斯福號，並向水兵指摘克羅澤天真及愚蠢而惹來抨擊，莫德利最終請辭。