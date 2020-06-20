新冠肺炎：特朗普競選集會前夕　塔爾薩取消宵禁

美國總統特朗普早前宣布周六（20日）在俄克拉何馬州塔爾薩（Tulsa），舉行新冠肺炎疫情以來首場競選集會。但外界憂慮集會增加播毒風險，要求取消活動，但特朗普堅持如期舉行。在集會前夕，塔爾薩市政府周五（19日）宣布，應特勤局要求，決定撤銷原定實施至周末的宵禁令。

市長拜納姆（G.T. Bynum）周五發聲明稱，當局與特勤局磋商後，認為無必要繼續實施宵禁，因此作出該決定。特朗普其後在社交網向拜納姆致謝。特朗普在舉行集會前，又在Twitter貼出其對手、民主黨的總統候選人拜登在體育館拉票的照片，嘲諷對方拉票活動冷清。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）表示，主辦方將於集會期間採取防護措施，為出席者量度體溫，以及提供酒精搓手液及口罩，但強調戴口罩非必要規定。

有非牟利組織及企業早前入稟俄克拉荷馬最高法院，要求集會主辦方實施社交隔離措施，否則取消集會。但最高法院周五（19日）裁定，由於當地已解封，企業可自行決定是否採取社交隔離措施，因此駁回訴訟。