美警殺黑人：六月節遊行　彭斯避談黑人的命也是命

周五（19日）是慶祝美國廢除奴隸制度的六月節（Juneteenth），美國首都華盛頓特區及全國多地有成千上萬遊行集會抗議警暴，早前有黑人男子遭白人警員開槍擊斃的亞特蘭大的遊行是最大規模之一。美國副總統彭斯同日受訪時，則一度迴避提及「黑人的命也是命」。紐約市、維珍尼亞州及賓夕凡尼亞州宣布，將定六月節為法定公眾假期，多間美企今年亦定之為有薪假。

全國六月紀念基金會因應疫情，將慶節活動聚焦社交網舉行虛擬早餐會等，組織車隊慢速響按穿過社區。疫情未阻慶節活動，近30個奧克蘭港口的1500名工會碼頭工人罷工一日紀念，由芝加哥至洛杉磯等西岸城市均有集會。亞特蘭市中心大約1000人和平遊行至百年奧運公園，示威者情緒高漲，有黑人指仍感到奴隸制的痛苦，認為民權運動尚未成功，需繼續反對種族主義。

紐約市有數百名戴口罩示威者聚集在布魯克林博物館外，有父母帶同子女，手舉「黑人的命也重要」等標語，高喊「沒有正義，就沒有和平」。發起遊行的17歲女高中畢業生懷特表示是為銘記祖先戰鬥而戰。

華盛頓有師生及NBA球星，遊行至華盛頓紀念碑附近的非裔美國人歷史與文化國家博物館，最後聚集在馬丁路德金紀念館前，讀出近日遭警員或白人至上主義者殺害的非裔美國人名字，並單膝跪下8分46秒及朗讀因警暴致死的明尼蘇達州黑人弗洛伊德臨終遺言。白宮北面的「黑人生命也重要廣場」也有示威者聚集。

彭斯周五受訪時兩度被問及「黑人的命也是命」，他避談有關字眼，僅稱「所有的生命都是重要的」，又指美國建國以來所有人生而平等，弗洛伊德的遭遇是一場悲劇。前總統奧巴馬同日在Twitter表示，六月節從未慶祝過勝利，變革仍然漫長。

明尼蘇達州女參議員史密斯（Tina Smith）等4名民主黨參議員將提出一項法案，推動將6月19日列作聯邦假期。Adobe電腦軟件公司等宣布，員工可在周五放一日有薪假，以示支持黑人社區，通用汽車等其他公司則默哀；摩根大通等多間銀行則提早關閉辦公室或旗下機構。