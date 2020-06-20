白宮入稟阻博爾頓新書出版　法院質疑緊急禁令成效

美國前國家安全顧問博爾頓在即將出版的回憶錄中大爆華府內幕。白宮日前以國家安全為由入稟法院，申請緊急禁制令停止該書出版。聯邦法院周五（19日）展開聆訊，法官質疑博爾頓未按程序獲得官方出版許可，但認為頒發禁制令對阻止新書流通成效不大，最終決定押後裁決。

華盛頓地區法院法官蘭伯斯（Royce Lamberth） 在聆訊時指出，博爾頓的新書已被發行至全國，因此禁制令將難以執行。司法部代表律師則表示，博爾頓違反保密協議，在未經政府許可下出版新書，認為他有責任回收或禁止書籍流通，惟蘭伯斯認為博爾頓無力回收新書。

蘭伯斯又質問博爾頓為何在未獲取國家安全委員會書面授權之前，便單方面出版回憶錄，並指責他行事草率，且違反遵守相關程序的義務。博爾頓的代表律師則辯稱，博爾頓已遵守法律義務，禁止新書出版將損害他的言論自由。

博爾頓的回憶錄將於下周二（23日）出版，但出版商早前已向零售商發行20萬本。書中大爆總統特朗普請求支持中國大陸興建新疆再教育營、不欲插手香港示威風波、與美國國務卿蓬佩奧有分歧等內幕。