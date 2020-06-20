特朗普斥拜登獲拉登及中國支持　無力領導美國

美國總統特朗普的YouTube頻道，周四（18日）播出他接受長子唐納德訪問的父親節主題節目。影片中段插播特朗普競選廣告，直指民主黨總統參選人、前副總統拜登，是獲已故阿蓋德領袖拉登及中國支持的參選人，無力領導美國。特朗普揚言若他輸掉11月的大選，換拜登上台的話，全美就會變成反警暴示威原發地明尼阿波尼斯，批評由民主黨管理的地區問題多。

唐納德提起有文件指拉登曾說想殺死美國前總統奧巴馬，這樣就可讓拜登掌權，聲稱代表拉登支持拜登。特朗普稱沒有聽過此事，相信這可做一個很好的廣告，唐納德則說「這是你的父親節禮物」。

其後，節目插播一段廣告，指美國在特朗普領導下變更安全及強大，獲老兵及前線人員支持。廣告續指，拜登是獲拉登支持的參選人，又翻出舊片段稱拜登當年一度反對擊殺拉登，而拉登計劃殺死奧巴馬讓拜登當總統，直指拜登未準備好領導美國，會讓國家陷入危機，形容拜登是「中國的參選人、伊朗的參選人及拉登的參選人」。

全美多地爆發反警暴及種族歧視示威浪潮，特朗普稱若民主黨入主白宮，美國會真正以前所未見的規模倒退，整個國家會變成明尼阿波利斯。特朗普曾要求各州州長總動員國民警衞軍平亂，否則派兵，他在節目指「當國民警衞軍進駐，那是相當美好」。

特朗普提到西雅圖及明尼阿波利斯的情況，直指示威者試圖奪取它們，指摘民主黨領導的城市有問題，若無共和黨帶領，美國會一團糟。他認為拜登正在衰敗，不在領導國家的狀態，聲稱對方是中國的夢。