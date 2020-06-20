特朗普上載假CNN新聞片　遭Twitter及Fb移除

特朗普在Twitter上載的片段被標示為「被操縱的媒體」。

美國總統特朗普與社交網平台的分歧繼續成為焦點。特朗普周四（18日）晚在Twitter和Facebook（Fb）上載一條仿製有線電視新聞網絡（CNN）新聞報導的反諷片段，指「種族主義嬰兒」追趕幼兒，嘲諷美媒報道不實。Twitter隨後將片段標示為「被操縱的媒體」，Twitter與Fb稍後則以收到版權投訴為由而移除片段。

特朗普周四上載的片段可見，一名非裔幼兒和白人幼兒往相反方向跑，並配上假的CNN字幕︰「突發︰幼兒因種族主義嬰兒而受驚逃跑。種族主義嬰兒大概是特朗普支持者。」片段其後切換至寫有「實際情況」字樣的畫面，再顯示兩名幼兒其實是跑向對方相擁的情況，再指「美國沒有問題，假新聞才有」。Twitter隨即將片段標示為「被操縱的媒體」。

該段幼兒相擁片段原由美媒Jukin Media取得片中男童父母同意後，於去年發布。Junkin表明無授權特朗普使用該片，指對方侵犯版權，已要求Twitter將片段下架。Jukin無提及有否向Fb提出相同要求，但Twitter及Fb其後均已移除片段。據報，其中一名片中男童的父親對事件感憤怒，批評特朗普利用「美好的片段」去達致其「仇恨目的」。

特朗普上載片段的另一主角CNN，亦怒指特朗普「上載假片段是在利用無辜的孩子」。CNN反擊︰「CNN報道該片段時是如實報道。就像CNN如實報道你（特朗普）對種族的立場（還有你的民調）。」 白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）事後則護航稱，特朗普的貼文旨在諷刺，「如果你有看片段，其實挺搞笑」。