康明凱斯派佛涉間諜罪　加國失望華斥說三道四

中國周五（19日）以涉嫌為境外刺探國家秘密，起訴被扣留逾一年半的加拿大前外交官康明凱與商人斯派佛。加拿大總理杜魯多及外長商鵬飛均表示非常失望，中國駐加大使館斥加方說三道四、妄加評論，予以強烈不滿和堅決反對。

中國大使館表示，加拿大政府聲稱中方任意拘押加國公民的指摘毫無根據，批評加方企圖搞「麥克風外交」、拉幫結派向華施壓；中國是法治國家，司法機關依法辦案，中方堅決反對任何國家和組織，以任何藉口干涉中國內政和司法主權，敦促加方切實尊重中國司法主權，不得以任何方式干預中方依法辦案。

商鵬飛在社交網上載聲明，指加拿大政府對康明凱及斯派佛的指控感到極為失望和關注，繼續呼籲中國釋放兩人，又透露加方官員自今年一月中，一直未獲允許與事主會面。英國外相藍韜文轉發聲明，指英方對中國的指控深表關注。

加拿大卑詩省最高法院日前審理孟晚舟案，據報孟的律師團隊向法院提交備忘錄，指美國司法部提交用於要求引渡的「起訴案件紀錄」中，指控孟晚舟的唯一關鍵證據由滙豐銀行提供；內地官媒隨後刊文嚴厲批評。匯豐銀行周六（20日）發表聲明指網傳流言缺乏事實依據，公司將繼續增加對中國市場的投入。