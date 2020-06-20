新冠肺炎：20州疫情反彈　多地單日新症創新高

美國20個州份的新冠肺炎疫情有反彈迹象，亞利桑那州、佛羅里達州、加州及內華達州周五（19日）單日確診病例創下新高。美國抗疫專責組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇對疫苗研製抱持樂觀態度，不贊成再封城，應重新針對地區實施防疫，並拒絕透露重開邊境時間表。

美國南部和西部多州確診激增，亞利桑那州新增3246確診病例，超過前一天的2519宗；佛州新增3822宗，是一周前創下1902宗單日最高紀錄的一倍多。南卡羅萊納州新症首次破千；北卡羅萊納州單日住院人數亦錄得破紀錄的871人。

紐約州州長科莫周五上傳最後一次疫情簡報影片，他在12分鐘的講話中指，該州單日死亡人數已降至25人，是疫情以來3日平均最低數；周四進行的7萬多個檢測中不足1%確診。科莫自豪稱紐約州「做了不可能的事」，對人民致謝。

美國累計近230萬確診，12萬人死亡，確診和死亡人數居世界首位，雖然重災區紐約和新澤西州疫情受控，但全國50州近半州份疫情反彈。佛州州長德桑蒂斯及德州州長艾博特，將病例激增歸咎於州內移民工、西班牙裔建築工人及檢測增加。

有專家警告，疫情潛在爆發規模未知，佛州已具備成為新重災區的所有特徵，總統特朗普俄克拉荷馬州的競選集會亦是隱患之一。蘋果公司周六（20日）起重新關閉亞利桑那州、佛羅里達州、北卡羅萊納州及南卡羅萊納州的11間門店。