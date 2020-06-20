阿根廷漢駕駛帆船橫跨大西洋　3個月後終返鄉

疫情之下，各國航班相繼暫停。阿根廷一名男子早前便因航班取消，決定駕駛帆船橫跨大西洋，從葡萄牙返回阿根廷德普拉塔，在歷經3個月充滿驚濤駭浪的航程後，周三（17日）終於抵達家鄉，目前正進行隔離。

47歲的巴里斯迪路斯（Juan Manuel Ballestero）在葡萄牙實施封鎖令時，正身處馬德拉，當時前往阿根廷的航班均被取消。他估計封鎖令將維持很長時間，遂決定駕駛8.8米長的帆船回鄉，與家人團聚。巴里斯迪路斯帶上身上僅剩200的歐元（約1732港元），在船上裝滿食物，3月24日從聖港島揚帆起程。

巴里斯迪路斯原預計於5月15日到達德普拉塔，以慶祝父親的90歲生日，但卻在巴西維多利亞海岸遭遇大風大浪，導致航程延誤。巴里斯迪路斯憶述，當時大浪掀翻帆船，他無法及時作出調整，期間險些喪命。他最終逃過一劫，並在巴西停留修復帆船。

巴里斯迪路斯表示，現在最重要的是結束15日的隔離，然後與家人團聚。他稱自己已在海上經歷了足夠多的冒險，現在計劃在位於父母親附近的寓所住下，在花園中種植花草，並買3隻雞飼養。