NASA廣邀網民辨認火星地形　訓練「好奇號」AI系統

火星向來是航天界亟欲探索的神秘之地，其中美國太空總署（NASA）就派出火星探測車「好奇號」進行探索火星工作。日媒周六（20日）報道，NASA日籍研究人員開發了一個互動網站，廣邀網民幫忙辨認火星表面圖像的地形，以訓練好奇號人工智能（AI）系統。此舉除了有人多好辦事的好處，亦讓大眾分享難得的探索火星之旅。

NASA噴射推進實驗室的小野雅裕開發了「AI4Mars」的網站，網站登載了好奇號至今拍攝的大量火星表面圖像。小野邀請網忙幫忙，識別圖像中拍攝的是甚麼地形，為AI作判定提供信息。小野表示：「這是在家就能參加火星探測的不可多得機會，希望大家務必參加。」

舉例來說，如果圖像是探測車看似難以翻越的大岩石，就在畫面上選定範圍後，從選項中選擇「大岩石」。或以同樣的方法，來告訴AI是該地形車輪容易打滑和下陷的「沙地」，還是適合行駛的「土地」。難以判斷的地方可以不用回答，亦可在網上與其他參加者討論。

AI完成學習後，將可自行憑探測車新送回的圖像判斷地形，並將結果通知予地球上的團隊。NASA團隊隨後就可將情報活用，有助決定下次行駛路線，甚至開發自動行駛程序。