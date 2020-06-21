美軍3航母集結菲律賓海　展雙航母行動

中美關係緊張之際，美國海軍羅斯福號、尼米茲號及列根號3個航空母艦戰鬥群上周六（20日）同時現身菲律賓海，其中羅斯福號及尼米茲號周日（21日）在菲律賓海的國際水域，展開雙航母行動。

美國海軍表示，羅斯福號及尼米茲號戰鬥群周日在菲律賓海展開航母空中任務，戰鬥群的艦隻及軍機在國際水域展開協調行動，展示美國多個航母戰鬥群靠近運作的獨特能力。戰鬥群在海上支援空中防衞演練、海上偵察、海上補給、防禦空戰訓練、遠程打擊、協調演練及其他行動。

羅斯福號戰鬥群指揮官韋里西莫（Doug Verissimo）少將表示，這是讓海軍在複雜情景演練的好機會，在局勢轉趨緊張的地區及新冠肺炎疫情下，改進戰術技巧及準備度。尼米茲號戰鬥群指揮官柯克（James Kirk）則指，美國海軍多個航母戰鬥群組成聯合力量在太平洋行動有長遠歷史，展示海軍力量的恢復力及準備度，是美軍對地區安全及穩定的強烈信息，強調美軍保護重要的權利、自由及合法使用海洋，造福各國。

另外，美軍上周六（20日）發相顯示，列根號戰鬥群正位處菲律賓海。列根號早前駛離日本橫須賀基地，展開今年在區內首次巡航，在菲律賓海以南航行。