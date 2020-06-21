特朗普回歸集會　批拜登會向左翼暴徒投降

美國總統特朗普上周六（20日）在俄克拉荷馬州塔爾薩，舉行新冠肺炎疫情以來首場拉票集會，為爭取連任造勢。當日入場人數比預期少，現場出現數千個空位，場外有反種族主義示威者聚集。特朗普大讚出席人士是勇士，之後談及國內示威浪潮，抨擊示威者是左翼暴徒，又指民主黨總統參選人、前副總統拜登當選的話，會向他們投降。特朗普亦再次把新冠肺炎疫情的矛頭指向中國。

美媒形容今次是特朗普的回歸集會，特朗普陣營早前聲稱有100萬人登記集會，但當日可容納1.9萬人的會場有一半空位，支持者都堆在靠近講台的位置，沒有戴口罩，看台較高的位置則有大量空櫈。由於參加人數遠少於預期，有登記入場的民眾收到短訊提醒會場還有空位，鼓勵他們出席。團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）表示，由於有示威者混入集會人群中，決定取消會場外的競選活動。

集會於當地時間晚上8時左右開始，數月沒有出席競選集會的特朗普沒有戴口罩現身，發表歷時1小時41分的演說，他對會場有大量空位感不滿，歸咎於有示威者在場外聚集，導致他要取消戶外演說。美國疫情持續，事前不少人要求特朗普取消集會，他說：「我看了假新聞數周了，所有事都負面，今日是，我從未見過的事。」外界負面報道集會，特朗普讚入場人士是勇士，稱沉默大多數較以往更強大。

特朗普談及近日席捲全美的反警暴及種族主義示威，並與11月的大選扯上關係。他說：「2020的選擇非常簡單，你想在左翼暴徒前鞠躬，抑或想成為昂首挺胸的美國人？」西雅圖有示威者建立自治區，特朗普曾主張派國民警衞軍、甚至士兵出動平亂，他稱自己可能錯，總比對災難坐視不理好。

特朗普批評：「精神錯亂的左翼暴徒試圖破壞美國的歷史，推倒我們的雕像，並懲罰、取消及迫害認任何不符合他們對絕對控制要求的人。」他又威脅為任何燒美國國旗的人士制訂一年監禁刑罰。他直指，若民主黨總統參選人、前副總統拜登當選，對方會向「該些怪物」投降。美媒形容，特朗普是想製造他與共和黨是治安的代表，對抗他口中的「激進左翼民主黨人」。

除了示威浪潮，特朗普亦談及新冠肺炎疫情，再次批評中國要負責。他還說，已要求華府減慢病毒測試速度，並引述新澤西州州長稱該州只有一名18歲以下人士死於新冠肺炎，顯示年輕人有好的免疫系統，提倡學校應該復課。