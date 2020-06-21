新冠肺炎︰特朗普稱病毒為「Kung Flu」　惹種族歧視爭議

美國總統特朗普在當地時間上周六（20日），於俄克拉何馬州塔爾薩舉行新冠肺炎疫情以來首場競選集會。他在發言時一度將新冠肺炎稱為「Kung Flu」，該詞是取「功夫」諧音與「感冒（Flu）」一詞結合，被認為是針對華裔的種族歧視用詞。

特朗普一直將新冠肺炎歸咎於中國，並將病毒稱為「中國病毒」或「武漢病毒」，但此舉被外界質疑會令華裔美國人受歧視。特朗普在競選集會上再稱︰「這一個毫無疑問地有史上最多名字的疾病。我可以舉例如Kung Flu，還可以再多舉19個例子。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）華裔美籍女記者江維佳（Weijia Jiang）早於3月曾指，有白宮官員在她面前使用Kung Flu一詞。其時白宮顧問康韋（Kellyanne Conway）回應，指該詞具「高度冒犯性」，要求江維佳公開使用該詞的官員身份。

特朗普發言時又提，當病毒檢測進行至一定程度，就會找出更多的確診者，所以他要求減慢檢測速度。言論引發爭議，有官員其後向傳媒澄清，指特朗普有關說法只是「開玩笑」。