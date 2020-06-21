全球最深海溝探險第1人之子　承父業60年後水底探險

至今踏足月球的人類已有12人，惟曾潛入地球海洋深處的人卻竟未及此數。美國前海軍上尉沃爾什（Don Walsh）是乘潛艇探索太平洋馬里亞納海溝的第一人，其子60年後追隨父親創舉，上周六（20日）潛入海溝10,925米深度，成為全球到訪全球最深海溝第12人。

52歲的凱利（Kelly Walsh）上周六在54歲深海探險家韋斯科沃（Victor Vescovo）領航下，乘坐12噸級的深海探索潛艇，潛到馬里亞納海溝南端最深處「挑戰者深淵」（Challenger Deep）之一的西池（Western Pool），並在該處停留了4小時探索、拍攝及採集生物樣本研究。整個潛航來回過程歷時12小時。

西池亦是凱利父親沃爾什1960年1月23日，與瑞士海洋學家皮卡爾一起潛入海溝10,912米之處，當時是人類首次探索馬里亞納海溝，打破潛航深度紀錄。挑戰者深淵位於海面下10916米，壓力是海平面壓力的1100倍。

凱利對今次傳承父業創舉百感交集。團隊表示，凱利之舉是為紀念父親創舉，亦印證人類60年後潛入深海技術比往日進步。今次科研任務由總部位於英美的EYOS探險公司與私人海底潛水公司「Caladan Oceanic」組織，潛水器本月啟航。

美國首位太空漫步的女太空人蘇利文（Kathy Sullivan）本月7日隨團隊抵挑戰者深淵，成為首名抵達該處的女性。