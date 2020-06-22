美警殺黑人：密蘇里州警員涉故意以警車撞人　面臨襲擊控罪

美國密蘇里州佛洛里森市（Florissant）有警員涉嫌暴力對待及以警車撞向一名男子，他事後被革職，於上周三（17日）更被控以兩項襲擊罪及一項重罪及一項行為不當罪作出檢控。事件導致警察總部外多場和平示威。

31歲警員史密斯（Joshua Smith）在本月2日晚上11時半，於早前發生槍戰地點附近，追捕一輛載有3名黑人的汽車。當時史密斯謊稱該輛車衝向其面前，但又突然改變方向避開他。但證據指，附近鄰居的保安鏡頭拍攝到當時情況與其憶述並不吻合。

影片當時拍到，汽車在住宅範圍的街道上慢駛。兩名男子從前座跳出仍在行駛的汽車，第三名男子尚未離開車內。警員的車當時在汽車後方，史密斯與兩名同袍在汽車內，故意撞向下車的第3名男子。史密斯下車對該名躺在地上的男子拳打腳踢。男子多次呼喊「我什麽也沒做過。」

警長法根（Timothy Fagan）指男子只有腳踝受傷。然而辯方律師表示，其當事人受到「4千磅（約1800公斤）的導彈」創傷，他的腳骨碎裂並須進行多次手術。3名男子車上未有搜出武器，但警方會以管有吸毒用具及拒捕罪名作出檢控。

法根稱，史密斯不是首次以汽車撞向他人進行拘捕；2012至2017年曾被控過分使用武力及致命射殺他人。是次事件一經定罪，史密斯將面臨判囚10至30年。