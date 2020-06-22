斥特朗普危害國家　博爾頓稱不會投票予2名候選人

美國前國家安全顧問博爾頓周日（21日）接受美媒訪問，批評總統特朗普的4年任期危害國家，2020年大選是保護國家不受他侵害的最後一道「護欄」，又稱在大選不會投票給特朗普以及其對手、民主黨總統參選人拜登。

博爾頓在美國廣播公司（ABC）的專訪談及即將於11月舉行的大選，他指不會投票給特朗普，說：「我不認為他適合擔任總統，亦不認為他有能力勝任這項工作。當然我也不會投票給拜登。」同屬共和黨的他批評特朗普不是保守的共和黨人，希望他不會連任，否則國家就會陷入無可挽救的惡性循環。

另一方面，博爾頓在英國《每日電訊報》的訪問中表示，他在2016年大選中把票投給特朗普，但與特朗普近距離共事之後，他決定不再投票給特朗普；報道則指他將會票投拜登。博爾頓發言人澄清，此說法是不正確的，博爾頓從未說過他計劃投票給拜登，重申他不會投給上述兩人，要求《每日電訊報》糾正報道。

博爾頓的新書披露美國與兩韓關係，包括特朗普去年6月訪板門店時曾拒絕南韓總統文在寅同行。青瓦台國家安保室室長鄭義溶批評該書有很多內容嚴重歪曲事實，嚴重損害韓美同盟關係發展，希望美方採取相應措施防止類似情況重演。