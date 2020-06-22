特朗普今宣布工作簽證新限制　擬半年內廢除DACA

美國最高法院日前駁回特朗普政府尋求廢除「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA，又名夢想者計劃），但國土安全部表示，特朗普政府決定於未來半年內廢除該計劃。另據報，特朗普周一（22日）將宣布各種工作簽證的新限制，料影響計劃在美就業的約24萬人。

最高法院上周四（18日）駁回特朗普政府尋求廢除DACA，意味可向65萬名年幼時非法入境人士提供法律保障；特朗普其後表明，將再提交廢除DACA的方案。國土安全部署理部長沃爾夫（Chad Wolf）周日（21日）稱，最高法院的決定未有反映DACA的合法性，認為他們單純不喜歡特朗普政府所用的論據及程序。沃爾夫又稱，政府會向國會尋求永久廢除DACA，但在此之前仍會為相關簽證續期。

另外，特朗普上周六（20日）受訪表示，他周日或周一將宣布各項工作簽證的新限制，但計劃不會影響到已在美國工作的特定人士；又稱在不同工作簽證類別的新規定中，會有非常少數的例外情況。美國的工作簽證類別包括針對高技能人士的H-1B簽證、適用於跨國企業內部主管輪調的 L-1簽證、非農業臨時工的H-2B簽證等，外界料新限制將影響數以十萬計的申請者。