特朗普曾提議安排專機　載金正恩由越南回國

美國前白宮國家安全顧問博爾頓的回憶錄周二（23日）發售，書中揭露不少美朝關係內幕，包括總統特朗普認為今年11月大選後，可望與北韓領袖金正恩第4度會面，以及他在越南河內峰會後提議安排專機接載對方回國。

博爾頓在書中提到金正恩在南韓建議下，邀請特朗普舉行峰會，他指這場「外交胡鬧」是南韓策劃，以配合其統一議題，又質疑終戰宣言只是韓方而非朝方想法。他認為峰會代表承認金正恩政權的正當性，表明北韓不再是危險國家。

第2場「特金會」破裂告終，新書透露特朗普要求北韓讓步更多，包括除掉可打擊美國本土的長程導彈，但金正恩拒絕並指國家的安全得不到法律保障；特朗普則追問能否只撤銷部分而非全部制裁，博爾頓形容這是峰會最差的一刻。

在美韓關係方面，新書披露特朗普去年曾威脅，若南韓拒絕根據軍費分擔協議支付50億美元（約390億港元），他就撤走駐韓美軍；又形容金正恩有精神問題，自己正嘗試與對方講和，因此美韓舉行聯合軍事演習是重大錯誤。

針對新書內容，南韓總統府青瓦台指它嚴重歪曲事實，單方面公布政府之間的協商內容有違外交原則，嚴重損害美韓互信，阻礙兩國發展同盟關係的努力。

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