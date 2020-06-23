美警殺黑人︰涉弗洛伊德案警員超巿購物　遭女子窮追質問

美國黑人弗洛伊德遭白人警員跪頸致死，其中一名涉案警員亞歷山大金（J. Alexander Keung）上周六（20日）在明尼蘇達州一間超巿購物時遭一名女子發現，女子上前罵他，認為他不應大模廝樣外出購物，亞歷山大金冷靜回應。

26歲的亞歷山大金被控協助及教唆殺人罪，被捕後上周五（19日）以75萬美元（約580萬港元）保釋。從片中可見，該名女子上前確認亞歷山大金的身份後，對他說：「你竟然離開監獄，到Cub Foods超巿舒服地購物，就如你甚麼都沒做過一樣。」亞歷山大金指他不認為這樣是「舒服」，稱只是購買生活必需品。

女子鍥而不捨說道：「我不認為你有這權利，我不認為你可保釋外出。」亞歷山大金說道︰「我理解，很遺憾令你有這樣的感覺。」女子相當不滿，繼續罵道︰「你沒有感到抱歉，你舒服地在這裏，好像你沒有殺死該男子？你是否覺得別人認不出你嗎？你無權在這裏，你冷血地殺死一個人，你無權來到這裏。」

亞歷山大金再次表示他很明白，然後表示要去付錢，但遭阻止。女子在店內大叫，稱他就是涉案的警員，並質問他如何支付75萬美元（約585萬港元）的保釋金。