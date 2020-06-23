蘋果發布會介紹iOS 14　加入Widget及畫中畫功能

因新冠肺炎疫情關係，今年美國蘋果公司的全球開發者大會（WWDC 2020 Keynote）發布會改為網上舉行。 大會上宣布最新作業系統iOS 14，其介面大為不同，加入Widget、App Library等，跟對手Android的作業系統十分相似。

iOS 14的Widgets有不同的設計，用家可快速查看和操作不同應用程式，而Widgets能直接出現在Home畫面。此外還加入畫中畫功能，影片能以不同大小的懸浮視窗播放，用家可邊睇片邊回覆電郵。此外，將會加入「Translate」翻譯應用程式。

而Messages功能則接近WhatsApp，加入個人頭像給群組圖像，另外亦有類似@的功能，方便在群組對指定用家發出訊息。Memoji加入年齡等更多選項，容易地整出自己的樣子。另外，來電通知會改用彈出式視窗，不會佔據整個畫面，因此不會中斷用家正在使用的應用程式。CarKey新功能正式登場，可模擬車匙解鎖，並可分享給友人，而可限制友人在汽車中能啟用的權限。

Apple Pencil的手寫筆記功能較之前更多，可在筆記中直接把手寫的文字copy and paste在其他應用程式上，把手寫的文字變成輸入的文字。而Apple Watch加入睡眠監察功能，能透過動作和聲音來判斷睡眠質素並作記錄。watchOS新增洗手計時功能，用家洗手時，會提醒要洗多久。

另外，蘋果行政總裁庫克正式宣布新的Mac機會用上自主研發的新核心，和英特爾的合作告一段落。他稱自主研發的A12Z晶片耗電量低但效能高。