新冠肺炎：競選團隊增至8人確診　特朗普稱檢測做得太好

美國總統特朗普日前在俄克拉何馬州塔爾薩舉行競選集會，其競選團隊再多2名成員確診新冠肺炎，而他們均有出席集會，令到染疫的工作人員增至8人。

競選團隊周一（22日）發聲明表示，最新兩名染疫人員離開俄克拉何馬州時確診，正啟動隔離程序及追蹤接觸者；又稱二人在競選集會期間全程戴口罩。特朗普的集會開始前，已有2名特工處職員及4名競選人員確診，消息指與集會有關的染疫人數會進一步增加。

另外，特朗普接受當地傳媒訪問時，形容美國的病毒檢測工作「做得太好」。被問到是否曾經要求助手「減慢檢測」，特朗普未有直接回應，說：「如果檢測真的減慢，坦白說，我認為我們有點超前了，如果你想知道真相的話。」他亦稱，美國錄得多宗病例是由於當地進行較多的檢測工作。

白宮發言人麥克納尼表示，稱特朗普在競選集會上要求減慢病毒檢測的言論只是開玩笑。她又解釋，特朗普當時是取笑媒體記者，不理解檢測愈多會令個案愈多的事實。另外，副總統彭斯與內華達州州長通電話時，對方亦問到特朗普這言論的意思，前者說特朗普當時只是提出一些他過去的觀察。