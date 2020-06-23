新冠肺炎：特朗普稱將再全民派錢　推紓困措施

新冠肺炎疫情重創美國經濟，總統特朗普周一（22日）受訪表示，將推出第二輪全民派錢紓困措施。白宮首席經濟顧問庫德洛則指，國會下月復會後將通過新一輪刺激經濟方案；又否認美國出現第二波疫情。

庫德洛周一接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，白宮及參眾兩院將合作推出新一輪刺激經濟方案，但內容仍未敲定。他又指，特朗普曾提及寬減薪俸稅、利得稅等，希望協助餐飲業、娛樂業、旅遊業、體育比賽等渡過難關，並獎勵重回工作崗位的民眾。

對於多個州份疫情反彈，庫德洛強調，美國沒有第二波疫情，只是個別疫區，疾病控制及預防中心已派員處理，檢測、診斷、防護兼備；又指全國確診率低於10%，認為情況良好。報道指出，庫德洛已非首次就疫情發出樂觀言論，但事實上美國上周五及六單日均錄得逾3萬宗新確診，再創上月以來的新高。

特朗普亦表示，將向美國人再次派錢，但被問及金額時，僅稱「你將會知道」。他亦確認，將推出新一輪刺激經濟方案，且會非常好及大方。波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫則預期，若美國沒法控制疫情，下半年經濟表現可能較預期差；又強調雖然經濟重開後有正面效應，但若重開時間過早，民眾健康安全受威脅，情況將變得更差。